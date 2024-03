Koh-Lanta 2024 - Ricky blessé, a peur de quitter l'aventure

Pendant l'épreuve de confort, Ricky s'est blessé ! En plus de la défaite, son moral est au plus bas. Il a peur de faire appel au médecin de l'aventure et recevoir un diagnostic rédhibitoire pour la suite de l'aventure. Finalement, il se décide à appeler le médecin qui lui annonce que l'aventure n'est pas terminée et qu'il a juste besoin de repos. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 5 Partie 1.

En savoir plus sur Ricky, Emilie, David , Meïssa , Cécile , Léa , Jean , Mégane , Julie ou Maxime