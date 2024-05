Koh-Lanta 2024 - Un collier caché dans l'antre du conseil

Ce conseil est rempli de suspens. Sébastien a une mission primordiale lorsqu'il ira voter : trouver le collier caché dans l'antre du conseil. Cette découverte lui permettra de s'approcher encore plus du carré final ! Le retour en force de Sébastien et le vote noir de Julie feront-ils la différence pour ce conseil ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 13 Partie 2.

