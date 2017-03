Sur Koh Rong, les trois couleurs se livrent une lutte acharnée et cela va faire des étincelles ! Compétition, faim, fatigue et conditions climatiques difficiles rendent l'aventure éprouvante. En plus, chez les Bleus, les tensions s'aggravent… Certains vont même faire cabane à part ! Décidément au Cambodge, la vie de Robinson s'avère très compliquée !