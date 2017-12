Koh-Lanta du 8 décembre 2017

C’est la dernière ligne droite aux Fidji ! Tous les aventuriers veulent éviter l’élimination aux portes de la grande finale de Koh-Lanta ! Et entre les jeunes et les anciens encore en lice, tous les espoirs sont permis.Des évènements totalement imprévus mettent à mal les stratégies et offrent une chance inespérée à deux aventuriers.C’est l’ultime bataille dans le Pacifique Sud ! Qui perdra au plus mauvais moment ? Qui poursuivra ses rêves de victoires ? Le dénouement de cette épopée fidjienne approche.