Koh-Lanta : quel aventurier a été éliminé le 15 mars ?

Aucun aventurier ne souhaite sortir le premier. Mais il en faut malheureusement un. Et c'est tombé sur lui ! Lui, le stratège, le joueur. Dans une saison où la stratégie règne en maître, quelle carte faut-il jouer ? Tactique ou aventure. La saison ne fait que commencer et pourtant, les alliances on déjà commencé pour le plus grand plaisir des fan de l'aventure. Découvrez l'interview exclusive du premier élimininé de la saison. Attention, exceptionnellement Koh-Lanta, la guerre des chefs sera diffusée jeudi 21 mars et non vendredi 22 mars.