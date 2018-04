Koh-Lanta, le combat des héros - Emission du 13 avril 2018+

Dans l’archipel des Yasawa, aux Fidji, les anciens naufragés de Koh-Lanta espèrent prendre leur revanche…Mais les règles sont plus dures que d’habitude : pas de feu, pas de riz. A eux de prouver leurs talents d’aventuriers. Les deux tribus doivent se réadapter, retrouver leurs marques et certains devront même revoir leur stratégie.Chez les Jaunes, certains aventuriers sauront-ils tirer leur épingle du jeu et sauver leur place alors que certaines oppositions vont grandissantes ?Et chez les Rouges, la supercherie du faux collier d’immunité sera-t-elle révélée ?