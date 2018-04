Koh-Lanta, le combat des héros - Emission du 20 avril 2018

Aux Fidji, c'est la réunification ! Jaunes et rouges vont fusionner : c'est le temps des retrouvailles, mais aussi la période de tous les dangers.Qui fera les frais de la rencontre des ambassadeurs et du premier conseil de la tribu réunifiée ? La plupart des aventuriers vont se sentir en danger et certains vont même mal dormir ! En parallèle, sur l’île de l’Exil, qui sera le vainqueur du duel et aura peut-être la chance de réintégrer l’aventure ? Gagner est décisif maintenant.Entre les scissions qui éclatent au grand jour et les alliances cachées, la tension monte d'un cran.Le combat des héros se durcit car ceux qui restent ont le même objectif : les poteaux !