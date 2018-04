Koh-Lanta, le combat des héros - Emission du 6 avril 2018+

Tout bascule dans Koh-Lanta. Les non-dits et les rancœurs vont s’afficher au grand jour. Les cartes sont redistribuées et les ambitions s’aiguisent. Entre déceptions, espoirs et coup de théâtre, tous tiennent à prendre leur revanche et tentent de se rapprocher de leur but : gagner Koh-Lanta. Pour les exilés, les duels continuent. Qui va l’emporter ? Qui pourra continuer l’aventure et avoir peut-être la chance d’intégrer la tribu réunifiée ? Cédric affrontera Raphaële dans un duel haletant. Ces co-équipiers jaunes sont devenus deux adversaires pour le duel qui les opposera sur l’île de l’exil. Celle ou celui qui remportera cette épreuve restera sur l’île. Tandis que le perdant ou la perdante quittera définitivement l’aventure. Pour qui l’aventure continuera-t-elle ? Pour tous les autres aventuriers, c’est le coup de théâtre ! Deux capitaines d’équipe vont être désignés pour reconstituer les tribus. C’est le CHOC, tout peut arriver. Le combat des héros se complique. Des rebondissements au programme…