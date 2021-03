Koh-Lanta 2021 : Emission du 12 mars 2021

Cette saison, Koh-Lanta s’envole pour la toute première fois vers la Polynésie française !Tahiti, Bora Bora, Moorea, Tahaa...Ces perles des mers qui ont fait rêver tous les navigateurs ou encore la fleur de Tiaré et son parfum envoûtant… Des termes évocateurs d’exotisme, d’isolement, d’eaux cristallines peuplées de poissons multicolores. Mais pourtant, tout n’est pas rose dans ce paradis bleu !20 nouveaux naufragés qui viennent se confronter à la vie de Robinson vont vite le découvrir…Ils vont vivre l’expérience unique de l’enfer au paradis ! Un enfer d’autant plus compliqué, que leur aventure va être bouleversée par les armes secrètes !Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, des «armes» sont cachées sur les camps.Certaines offriront des doubles votes…D’autres contreront des colliers d’immunité…Certaines provoqueront des duels…Ou auront le pouvoir de détourner des votes…De quoi faire basculer le cours de l’aventure et redistribuer toutes les cartes !Qui saura se saisir de ces armes ? Qui saura les utiliser à bon escient ? Les aventuriers vont devoir jouer serré car à la fin il n’en restera qu’un !Qui remportera le titre ultime et empochera les 100 000 euros promis au vainqueur ?Ne manquez pas Koh-Lanta, les armes secrètes !