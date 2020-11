En savoir plus sur Denis Brogniart

C'est un aventurier en pleurs que l'on retrouve en interview. De l'émotion à l'état pur pour un aventurier malheureux de quitter les siens, cette famille, ces liens qu'il avait tissés. Il ne regrette rien et est même fier d'être arrivé si près du but. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de Koh-Lanta sur MYTF1.