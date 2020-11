Koh-Lanta du 13 novembre 2020 - Le conseil : Il y a des situations qui transcendent un homme

En savoir plus sur Denis Brogniart

Il y a des situations qui transcendent un homme, un aventurier, notamment la peur d’être éliminé. Brice vient de prouver une nouvelle fois que lorsque l’on est dans l’œil du cyclone, on trouve des ressources insoupçonnées mentalement et physiquement pour gagner. Brice intouchable, ça change les plans et c’est désormais Ava qui semble fragilisée. Rendez-vous vendredi 20 Novembre pour un nouvel épisode de Koh-Lanta.