Koh-Lanta du 14 mai 2021 - Emission 10

En Polynésie, il y a de moins en moins d’aventuriers en lice pour le titre d’ultime survivant et les 100 000 euros en jeu. Mais les conditions de vie sont de plus en plus dures et il faut résister aussi bien physiquement que mentalement. Certains vont connaître de vraies difficultés, mais l’entraide et le surpassement seront de nouveau au rendez-vous.