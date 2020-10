Koh-Lanta du 16 octobre 2020 - Le conseil : deux fortes têtes ne peuvent pas cohabiter

En savoir plus sur Denis Brogniart

A partir de la réunification, on a décidé de vous isoler la séquence du conseil. Chaque semaine jusqu'à la finale, vous trouverez sur MYTF1 cette séquence qui peut, dans le jeu des alliances, faire tout basculer. Promis, on ne dévoilera pas sur la vignette l'aventurier sortant. Mais on sait, qu'à partir de ce moment dans Koh-Lanta, les alliances du jour ne sont peut-être pas celle du lendemain. Alors pour suivre la stratégie mise en place et la répartition des votes, rien de mieux que de revoir ce moment cricial de l'épisode. , . Koh-Lanta, les 4 Terres, tous les vendredis à 21 heures sur TF1. Revoir les replay, extraits et bonus sur MYTF1.