C’est la réunification aux Fidji !Rouges et Jaunes vont se rencontrer et surtout les équipes régionales d’origine vont se retrouver ! Quelles alliances vont prendre le pas sur les autres ? Celle initiale, régionale et forte, ou celle des derniers jours chez les Rouges et les Jaunes ? Suspense et dilemme pour beaucoup.Mais de cette reconfiguration dépendra toute la suite de l’aventure !Ce soir, ce sont deux naufragés qui seront éliminés…