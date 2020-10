Koh-Lanta du 16 octobre - JAMAIS VU - Les coulisses d'une épreuve

En savoir plus sur Denis Brogniart

Et quelle épreuve puisqu'il s'agit de l'épreuve du combattant, l'épreuve la plus redoutée des aventuriers. Présente à chaque saison, elle évolue en fonction du terrain et de la géographie du site. Il faut des mois pour concevoir une telle épreuve. Depuis le moment où le créateur des jeux imagine la nouvelle version à Paris jusqu'aux derniers tests avant l'arrivée des aventuriers, découvrez les coulisses de cette épreuve mythique. Bonus du Koh-Lanta du 9 octobre 2020