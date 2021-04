Koh-Lanta du 23 avril 2021 - Emission 7

En Polynésie, la Réunification vient juste d’avoir lieu et tout est déjà chamboulé…Certains membres des Rouges se rapprochent des Jaunes et le reste de l’ancienne équipe rouges s’en inquiète…Mais par ailleurs, l’unité jaune se fissure...Qui saura tirer son épingle du jeu des alliances et rapprochement ? L’équipe blanche saura-t-elle exister ?Ne ratez pas Koh-Lanta, Les armes secrètes car entre paroles données et coups de pression, tous les équilibres vont basculer !