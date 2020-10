Koh-Lanta du 23 octobre 2020 - Emission 9

En savoir plus sur Denis Brogniart

Chacun court désormais sous ses propres couleurs aux Fidji… Sauf que les anciennes couleurs régionales, ainsi que le rouge et le jaune sont encore bien présents !C’est une affaire de tiraillements, entre plusieurs alliances et plusieurs affections. Certains seront bien en peine de choisir et auront bien du souci ! Les destinées sont désormais individuelles, mais les stratégies se font en groupe… Choisir c’est renoncer, ainsi va la loi de Koh-Lanta. Et surprise, il y aura deux éliminés ce soir !