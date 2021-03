Koh-Lanta du 26 mars 2021 - Emission 3

Sur l’île de Tahaa, Rouges et Jaunes s’opposent, et luttent contre les éléments.Mais ils vont avoir une visite exceptionnelle, quelqu’un qui saura leur donner les clefs de la survie sur ces îlots polynésiens. Entre admiration et compétition, ces apprentis robinsons vont en voir de toutes les couleurs. Mais attention à bien garder ses nerfs, car la tension monte d’un cran.