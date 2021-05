Koh-Lanta du 30 avril 2021 - Emission 8

Sur le camp blanc, c’est le rififi. Les deux clans qui se croyaient unis ne le sont pas du tout et ce soir, les aventuriers déballent leur sac. Des rancoeurs tues jusque-là vont être dévoilées au grand jour et ça va faire grand bruit !Entre moments de vérité et surprise totale, la soirée s’annonce animée en Polynésie.