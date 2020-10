En savoir plus sur Denis Brogniart

La semaine prochaine, ça grince aux Fidji ! Brice devait voter contre Alix et ne l'a pas fait... Et Lola, non plus. Explication à couteaux tirés. Alors que la compétition va se corser. tous vont être liés deux à deux. Ces destins liés vont brouiller les cartes. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Koh-Lanta, les 4 Terres