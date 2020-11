Koh-Lanta du 4 décembre 2020 - Qui va gagner l'épreuve des poteaux ?

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est la grande finale de Koh-Lanta ! Les trois derniers aventuriers encore en lice ont chacun porté fièrement les couleurs de leur région jusqu’à maintenant mais à Koh-Lanta, c’est bien connu : «Il n’en restera qu’un !».Alors, qui gagnera la mythique épreuve des poteaux et quel adversaire sera choisi par le gagnant ou la gagnante pour le duel final ?Et surtout, qui remportera le titre suprême et les 100 000 euros ?Après une compétition acharnée, il est temps de découvrir le grand gagnant ou la grande gagnante de l’édition Koh-Lanta, les 4 Terres !