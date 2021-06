Koh-Lanta du 4 juin 2021 - La finale (la suite)

Les armes secrètes - La finale (la suite) Et voilà l’épilogue de cette saison de " Koh-Lanta les Armes Secrètes " ! Tous en ont rêvé, mais ils sont seulement 3 naufragés à monter sur les Poteaux parmi les 20 aventuriers qui ont participé à cette édition ponctuée par les revirements de situation provoqués par les armes secrètes. Alors, qui saura faire preuve d’endurance, d’équilibre et de patience sur cette épreuve mythique? Car il ne faut pas tomber pour être certain de pouvoir choisir son adversaire et se présenter devant le Jury Final. L'aventurier qui y parviendra aura la lourde tâche de départager les 2 finalistes et seul l’un d’entre eux sera sacré grand gagnant de cette édition, et remportera ainsi les 100 000 euros promis au vainqueur.