Koh-Lanta du 6 novembre 2020 - Le conseil : les alliances sont mises à mal

En savoir plus sur Denis Brogniart

Déjà, lorsqu'ils sont seuls, les aventuriers redoutent le conseil. Alors imaginez leur stress sachant qu’ils sont en binôme et qu’ils vont devoir éliminer deux d’entre eux. Les stratégies sont troublées les alliances sont mises à mal. Sans oublier au tiraillement de beaucoup qui retrouvent comme adversaire des binômes composés d’un proche et d’un aventurier qu’ils auraient bien aimé éliminer. Retrouvez Koh-Lanta tous les vendredis à 21 heures sur TF1. Et tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.