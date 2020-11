Koh-Lanta du 6 novembre 2020 - Vendredi prochain : les alliances sont mises à mal

En savoir plus sur Denis Brogniart

Nouveau souffle pour les 8 naufragés encore en course. Le départ d'Alix et Laurent rabat une nouvelle fois les cartes. Des rapprochements s'opèrent. La partie devient serrée. Ce sont encore deux aventuriers qui seront éliminés, dont un sur le champ, après l'épreuve. Entre tension et libération, l'aventure bat son plein.