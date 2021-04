Koh-Lanta du 9 avril 2021 - Emission 5

Koh-Lanta, les armes secrètes, la révolution gronde !Ce sont des putschs qui se préparent dans les deux tribus.Les femmes rouges vont se réveiller, et se rebeller !Et les Jaunes vont se soulever… La sédition n’est pas loin !Quand les conditions et les sentiments s’entremêlent et bousculent les codes, ce sont des surprises assurées !