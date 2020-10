En savoir plus sur Denis Brogniart

Aux Fidji, ils sont encore 17 naufragés en course à rêver de victoire et des 100 000 euros. Mais cela se mérite ! Entre faim et rancœurs, chacun doit tracer son chemin le plus droit possible. Mais certains s’agacent quand même ; et d’autres vont profiter d’une récompense festive à souhait.Les destins ne sont pas tous les mêmes, mais ce qui compte, c’est rester !