Koh-Lanta : Du jamais vu, Joseph éteint volontairement le feu de sa tribu

Joseph est en colère ! Il veut se venger et éteindre le feu des Nacomo. Et c’est avec une martmite remplie d’eau que le jeune homme de 27 ans commet ce geste imparadonable. Une première dans toute l’histoire de Koh-Lanta. La tension monte rapidement entre Joseph et le reste de la tribu… Tandis que certains s’afférent à rallumer le feu, d’autres en profitent pour régler leurs comptes avant le conseil. Joseph vient-il de sceller son avenir aux îles Fidji ? Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 21 février 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.

