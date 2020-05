Koh-Lanta : Élimination du 1er mai 2020 - Sortant 1

En savoir plus sur Denis Brogniart

L’aventure Koh-Lanta se complique et tout est chahuté. Les destins liés vont tout bousculer, toutes les cartes sont redistribuées. Les naufragés vont devoir s’affronter par binômes et au conseil ce seront donc deux aventuriers qui seront éliminés ! Les alliances seront-elles mises à mal ? Quelle stratégie adopter pour poursuivre l’aventure ? Angoisses et espoirs dans le Pacifique ! Tout change très vite dans ce Koh Lanta, l’île des héros…