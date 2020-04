Koh-Lanta : Élimination de Sam

En savoir plus sur Denis Brogniart

« Quand certains candidats qui ne valent pas grand-chose vous éliminent et mettent un terme à votre rêve, ça fait très mal », le nouvel éliminé de Koh-Lanta : l’île des Héros revient sur son aventure. Le candidat est affecté par son élimination et ne comprend pas le choix de la tribu réunifiée, il s’imaginait sur les poteaux avec Claude et Teheiura. Au bord des larmes, il ne digère pas son sort. Découvrez en exclusivité l'interview de l'aventurier éliminé du 24 avril 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.