Koh-Lanta : Élimination du 8 mai 2020

« J’ai tenu avec ce que j’avais, j’ai tout donné à chaque épreuve mais c’était trop dur. Il y avait vraiment un sacré niveau », le nouvel éliminé de Koh-Lanta : l’île des Héros revient sur son aventure. Le candidat, victime de l’alliance des anciens jaunes est fier de son parcours. C’est avec philopsohie qu’il quitte le jeu et espère voir Claude aller le plus loin possible. Découvrez en exclusivité l'interview de l'aventurier éliminé du 8 mai 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.