Koh-Lanta : Emission 11 - Premières minutes

Le dernier conseil a laissé des traces. Les trahisons et les mensonges sont mis à jour. Les naufragés sont de plus en tendus et certains aventuriers ne savent plus comment jouer pour rester dans la course. La finale est bientôt en ligne de mire, et les places deviennent chères. Entre dépaysement, solidarité, et coups tordus, il faudra être très vigilant pour ne pas se faire avoir. Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 8 mai 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.