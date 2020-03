Koh-Lanta : Emission 4 - Premières minutes

En savoir plus sur Denis Brogniart

Ça y est, chaque tribu a été renforcée par deux Héros. Et les Rouges et Jaunes se mènent une guerre sans merci. Cependant, l’ambiance sur chaque camp, et les stratégies de jeu sont radicalement différentes. Osmose jaune contre calcul et division rouge… Quel choix sera le plus payant ? L’avenir le dira vite. D’autant que l’aventure est difficile, et les organismes souffrent même pour les Héros. Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 20 mars 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.