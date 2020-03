Koh-Lanta : Emission 5 - Premières minutes

En savoir plus sur Denis Brogniart

L’heure de la réunification a sonné ! La discussion des ambassadeurs sera inédite, car ce ne seront pas un mais deux ambassadeurs par tribu qui viendront débattre, pour tenter de se mettre d’accord sur le prénom d’un aventurier à éliminer. Ce seront donc un Héros et un nouvel aventurier qui représenteront leurs tribus respectives. Parviendront-ils à se mettre d’accord, ou camperont-ils sur leurs positions ? Une chose est sûre, cette discussion va venir tout bouleverser. Rouges et Jaunes vont donc se retrouver et vivre ensemble sur le camp réunifié. Mais cela ne va pas se faire calmement…Les Héros réunis tentent de reprendre la main sous le soleil fidjien, et de nouvelles gloires naissantes se font jour… Les cartes sont redistribuées. Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 27 mars 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.