Koh-Lanta : Emission 7 - Premières minutes

En savoir plus sur Denis Brogniart

La Réunification a eu lieu aux Fidji. Chacun doit trouver de nouveaux repères et marquer des points. Le combat fait rage sur Koh-Lanta. Certains aventuriers se démarquent et les premiers exploits personnels apparaissent. Mieux encore, un aventurier va battre un record et s’offrir le respect des héros. Mais cela ne va pas plaire à tout le monde et des tensions apparaissent sur le camp. Les épreuves, de plus en plus difficile, affectent le moral de plusieurs aventuriers. La course individuelle est lancée et tout peut encore arriver. Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 10 avril 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.