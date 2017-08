Koh-Lanta Fidji, le choc des générations ! Tout bascule dès vendredi 1er septembre à 21h !

Rendez-vous le vendredi 1er septembre pour une nouvelle édition de Koh-Lanta sur TF1 avec deux grandes nouveautés : le choc des générations et le Paradis perdu. C’est à plus de seize mille kilomètres de la France, au beau milieu du Pacifique, dans l’archipel des Iles Fidji que 20 candidats, âgés de 19 à 56 ans, vont vivre durant 41 jours l’aventure de leur vie. C’est dans un décor de rêve entouré d’eaux cristallines que ces aventuriers vont vivre un affrontement de générations. D’un côté, ils ont une vingtaine d’année et des rêves plein la tête, avec une énergie débordante. Face à eux, des aventuriers plus âgés, plus mûrs, avec de l’expérience et une volonté toujours intacte. Mais dans cet affrontement des générations, il va falloir aussi être capable de tendre la main à ses adversaires. C’est une première dans l’histoire de Koh-Lanta ! C’est sur le mystérieux îlot du paradis perdu qu’un jeune et un ancien vont devoir collaborer, allier leurs compétences pour un objectif commun. Qui des Jeunes ou des Anciens l’emportera ? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Vaincre ses peurs, faire preuve de courage pour se confronter à la nature et aux autres. Les 20 aventuriers de ce choc de génération sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Qui sera le meilleur aventurier ? Qui aura tous les talents requis pour accéder à la finale ? Au départ, ils sont 20. A la fin, il n'en restera qu'un ! Koh-Lanta Fidji, tous les vendredis, à partir du 1er septembre sur TF1 et MYTF1.