Koh-Lanta, la Guerre des Chef : qui a été éliminé jeudi 21 mars 2019 ?

Jamais trop dévoiler ses ambitions ! Chaque année, les aventuriers sont aux aguets et adoptent des stratégies personnelles : la première, validée par l'ensemble des aventureirs, saison après saison, est de ne pas se dévoiler, rester sur ses gardes, ne pas montrer aux autres ses forces et ses faiblesses. Un maitre mot : Rester discret. Et Pourtant ! Chasser le naturel, il revient au galop. Notre deuxième aventurier aura tenu quelques jours avant de montrer son véritable caractère. La suite, on la connait : Une élimination express. Découvrez l'interview exclusive du deuxième élimininé de la saison.