Aux Fidji la compétition individuelle bat son plein. Les places sont de plus en plus chères et chacun essaie de faire partie de la bonne alliance pour perdurer dans l’aventure. Deux aventuriers, qui semblaient pourtant unis avant la réunification, s’opposent désormais.Cela crispe l’ambiance sur le camp, tend les relations et divise les aventuriers.Difficile de trouver sa place.