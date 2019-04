Koh-Lanta - La guerre des chefs du 26 avril 2019

Cette semaine, c'est l'heure de la mythique réunification !Plus de jaunes, plus de rouges, plus de bleus et plus de chefs ! Mais il reste une ultime mission : les ambassadeurs ! Défendre les membres de son équipe et tomber d'accord sur le nom de la personne qui verra son aventure s'arrêter brutalement. Comment les négociations vont se passer à trois ? Un des chefs trahira-t-il son équipe ? Iront-ils au tirage de la boule noire ?C'est un tourbillon qui commence à se former sur l'île, des alliances se rompent quand d'autres se forment. Les couleurs s'estompent rapidement sous le soleil fidjien.