Ce sont 3 tribus qui s’affrontent dans l’archipel paradisiaque des îles Fidji, les Rouges, les Jaunes et les Bleus sous les directives de leur chef respectif. Mais ce rôle n'est pas simple, certains d’entre eux sont en délicatesse au sein de leur tribu et des moments de tension voient le jour.Les aventuriers vont vivre de grandes émotions. Cela suffira-t-il à renouer avec la cohésion pour gagner la mythique course des radeaux ?