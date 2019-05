La réunification a eu lieu aux îles Fidji. Jaunes, bleus et rouges vivent désormais ensemble. L’aura des chefs n’est plus et contre toute attente, les couleurs se mélangent vite. Les alliances d’antan se dénouent et font place à de nouvelles, totalement inattendues. Un énorme coup de théâtre se prépare dans l’ombre !