La semaine dernière Maxime a quitté l’aventure. C’est le 35e matin et le début d’un gros challenge : la dernière ligne droite avant la finale. Nos demi-finalistes n’en reviennent pas. Après des semaines d’aventure, ils ne restent plus qu’une épreuve avant d’atteindre la finale. Cindy et Steeve, quant à eux, n’ont pas de souci à se faire puisqu’ils possèdent un collier d’immunité… Premières minutes de l’émission du 14 juin.