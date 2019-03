Koh-Lanta - La guerre des chefs - Les premières minutes de l'épisode 2

La guerre des chefs a démarré par un choc pour les 21 aventuriers !Pour la première fois dans l’histoire de « KOH-LANTA », ils se sont immédiatement mesurés à l’épreuve mythique des poteaux. Au cours de cette épreuve, les 3 derniers à rester le plus longtemps sur les 21 poteaux ont reçu l’immense privilège de devenir chefs d’équipe et d’être protégés jusqu’à la réunification d’un bracelet d’immunité. Ce sont donc 3 tribus qui s’affrontent dans l’archipel paradisiaque des îles Fidji. Les Rouges, les Jaunes et les Bleus.Chacune des tribus est emmenée par son chef respectif. Mais ce rôle n’est pas simple. Les chefs ont des décisions à prendre qui auront un impact sur l’avenir de l’équipe, sa cohésion et l’entente en son sein. À eux de mener leur équipe à la victoire. Tout ne sera pas facile pour tous les chefs… et les premières dissensions apparaissent déjà… Quel chef saura s’affirmer, fédérer et se faire respecter ?