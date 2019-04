Koh-Lanta - La guerre des chefs : les premières minutes de l'épisode 5

Les trois tribus continuent de s'affronter aux îles Fidji, guidées par leur chef respectif.Tandis qu'une épreuve mythique de Koh-Lanta refait surface, la communication entre certains aventuriers commence à faire défaut. Au bout de quinze jours de privations et d'isolement, les coups d'éclats fusent. La vie en groupe n'est pas si simple et les tensions se font sentir…L'aventure se corse pour les aventuriers, surprises et émotions sont au rendez-vous.