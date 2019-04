Aux Fidji la vie se complique de plus en plus !L'une des trois équipes tente de relever la tête dans cette terrible guerre des chefs. Plusieurs tensions apparaissent et provoquent l'arrivée de nouvelles stratégies. Certains pensent déjà à la réunification. Quand d'autres cherchent à se sauver en partant à la recherche du collier d'immunité.Entre dépassement de soi et gestion de la vie de groupe, l'aventure bat son plein.