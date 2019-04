Après l'élimination d'Alexandre, les ex rouges ne sont plus que deux. Du jamais vu dès le début d'un réunification. Ils le savent, aujourd'hui ils sont plus que jamais en danger. Loin de se laisser abattre, Maud et Cyril se montrent utile et tente de faire bonne figure auprès des autres candidats de la compéititon... Cela suffira-t-il à nos deux aventuriers ? Premières minutes de l'émission 8 de Koh-Lanta.