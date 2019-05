Koh-Lanta - La guerre des chefs : les premières minutes de l'épisode 9

Aux Fidji, l’aventure continue et les couleurs disparaissent pour faire place à une tribu réunifiée.Les alliances d’autrefois ne sont plus et un événement auquel les aventuriers ne s’attendent pas va accélérer leurs disparitions : les destins liés.Durant trois jours, l’aventure se vit à deux, de l’épreuve de confort, à celle d’immunité.Et ces duos vont entraîner bien des rebondissements !Au conseil aura lieu une double élimination.Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui se verra sortir de l’aventure, entraîné par son binôme ?