Koh-Lanta, la grande aventure - Partie 1

20 ans d’épreuves disputées, de retournements de situation et de votes surprises au Conseil, 20 ans de vie de robinsons, de totems d’immunité et de jeu de Confort remportés, Mais surtout, 20 ans que le flambeau de Koh-Lanta brûle, depuis qu’il est entré dans le cœur des français, c’était en 2001. Denis Brogniart et 40 aventuriers emblématiques qui vous ont marqué par leur courage et leur personnalité, vous proposent de revivre ces 20 ans de Koh- Lanta. Ils se sont tous prêtés au jeu des souvenirs et des confidences, pour vous raconter comme jamais, cette expérience unique qui a changé leur vie. Koh-Lanta, la grande aventure - Partie 1