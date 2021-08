EXCLU - Koh-Lanta, La Légende : Découvrez le casting en images !

Ils pensaient tout connaître de Koh Lanta, mais rien ne va pas se passer comme prévu. Ces compétiteurs sont parmi les plus aguerris et les meilleurs connaisseurs de Koh Lanta et pourtant, ils vont toutes et tous être surpris, décontenancés même par les nouveautés qui les attendent. Dans cette saison hors norme, les aventuriers vont être confrontés dès le départ à des situations inédites dans l’histoire de Koh Lanta.