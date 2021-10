Koh-Lanta la légende du 12 octobre 2021 - Emission 07

En Polynésie Françaises, la bataille fait rage entre les Korok, rouges, et les Lanta Naï, jaunes. Ces derniers mangent bien grâce au kit de pêche alors que les rouges souffrent de la faim. Les deux tribus se sont affrontées sur une régate et c'est l'esquive jaune qui a survolé la course. Euphoriques, les Lanta Naï se sont régalés avec un bon poisson. Les Korok se sont rattrapés sur l'épreuve d'immunité notamment grâce à Alexandra. C'est la double championne en titre, Clémence, qui a été éliminée de l'équipe jaune. Personne ne le sait mais elle a rejoint l'île des bannis où séjournent Ugo, depuis le premier conseil, et la vindicative Clémentine. Sur les camps, c'est la Réunification ! L'heure des affrontements en individuel a sonné. Mais avant cela, il y a une étape à ne pas rater : la cruciale nomination des Ambassadeurs. Alors qui fera les frais de cette rencontre au sommet ?Et suspense, sur l’île des Bannis, c’est le dernier affrontement : deux des trois Bannis vont réintégrer l’aventure à la surprise de tous les autres naufragés ! Koh-Lanta, la légende, ne ratez pas la Réunification, le mardi 12 octobre à 21h05.