Koh-Lanta La Légende du 14 septembre 2021 - Emission 03

Pour fêter ses 20 ans, Koh-Lanta vous emmène en Polynésie française. Dans ce décor de rêve, les valeureux naufragés qui rêvent tous de remporter ce titre anniversaire ne sont pas au bout de leurs surprises. Séparés entre hommes et femmes, ils se sont affrontés individuellement et uniquement sur des épreuves d’immunités. Dans ce troisième épisode, les cartes sont rebattues et une nouvelle aventure démarre. Hommes et femmes constituent deux nouvelles tribus. Après le temps de l’observation, de nouvelles stratégies et de nouveaux enjeux se mettent en place. Sur l’île des Bannis aussi, la compétition s’intensifie. L’heure du premier duel a sonné. Qui des quatre premiers éliminés parviendra à se sauver ? Qui signera définitivement la fin de son aventure ? Koh-Lanta, La Légende - Episode 03 diffusé le Mardi 14 septembre 2021 sur TF1.